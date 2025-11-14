Haldyn Glass stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Haldyn Glass hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 1,27 INR. Im letzten Jahr hatte Haldyn Glass einen Gewinn von 0,970 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Haldyn Glass mit einem Umsatz von insgesamt 1,16 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 9,26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at