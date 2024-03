Haleon-Aktie unter Druck: Haleon-Beteiligung von Pfizer wird massiv reduziert

Pfizer will rund 630 Millionen seiner Haleon-Aktien auf den Markt werfen und dadurch seine Beteiligung an dem Anbieter von Gesundheitsprodukten und rezeptfreien Arzneimitteln bis auf rund 24 Prozent reduzieren.

Der US-Pharmariese werde dazu ein öffentliches Angebot starten, teilte Haleon mit. Der Angebotspreis soll im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt werden, wahrscheinlich am Dienstag.

Auf Basis des Schlusskurses der Haleon-Aktie vom vergangenen Freitag würden Pfizer bei einer kompletten Platzierung etwa 2,03 Milliarden Pfund zufließen.

Haleon selbst will im Zusammenhang mit der Offerte für rund 315 Millionen Pfund Haleon-Aktien von Pfizer erwerben. Pfizer hielt bislang eine 32-prozentige Beteiligung an Haleon.

Das Unternehmen war 2019 aus der Fusion der Consumer-Healthcare-Geschäfte von GSK und Pfizer entstanden. GSK hat seine Beteiligung an dem anfänglichen Joint-Venture in mehreren Schritten auf zuletzt 4,2 Prozent zurückgefahren.

In London verliert die Haleon-Aktie am Montag zeitweise 1,55 Prozent auf 3,17 Pfund. Pfizer-Aktien zeigen sich im vorbörslichen Handel an der NYSE zeitweise kaum bewegt bei 27,96 US-Dollar (+0,07 Prozent).

Von Elena Vardon

BARCELONA (Dow Jones)