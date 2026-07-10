HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
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10.07.2026 17:08:00
Half of small-business owners hope to sell their companies and retire in the next decade. What happens to their workers?
“It’s an American tragedy” when small businesses close up shop.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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