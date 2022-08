Half Year 2022 Earnings - Strong and consistent performance

Weiter zum vollständigen Artikel bei "AXA SAShs"

Gross revenues at Euro 55 billion, +1%* vs. 1H21Underlying earnings** at Euro 3.9 billion,+4%vs.1H21(+7%organicgrowth*** and -3% from disposals)Underlying earnings per share** at Euro 1.65, +11%**** vs. 1H21Solvency II ratio***** at 227%, up 10 points vs. FY21Launch of a new share buy-back program****** of up to Euro 1.0 billion