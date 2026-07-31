AXA Aktie
WKN: 901685 / ISIN: US0545361075
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31.07.2026 07:00:00
Half Year 2026 Earnings - On track to deliver “Unlock the Future” plan targets
Key 1H26 highlightsUnderlying earnings per share1 at Euro 2.19, up +8% vs. 1H25Underlying earnings1,2 at Euro 4.5 billion, up +4% vs. 1H25, up +9% excluding AXA IM3- P&C underlying earnings at Euro 3.2 billion, up +6% vs. 1H25- L&H underlying earnings at Euro 2.0 billion, up +11% vs. 1H25Gross written premiums & other revenues2 at Euro 66.3 billion, up +5% vs. 1H25- P&C GWP at Euro 35.1 billion, up +3% vs. 1H25- L&H GWP at Euro 31.2 billion, up +8% vs. 1H25Solvency II ratio4 at 218% as of June 30, 2026, up +3 points vs. January 1, 2026 (post-grandfathering period)OutlookUnderlying earnings per share growth for 2026 expected to be at the upper end of the 6-8% plan target range5AXA to present its new strategic plan for 2027–2029 on September 15, 2026, with roundtables with our business CEOs on September 21, 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei AXA SAShs
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