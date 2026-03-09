|
Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi lud am 07.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 989,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,15 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 1,21 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,46 TRY. Im letzten Jahr hatte Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi einen Gewinn von 0,370 TRY je Aktie eingefahren.
Der Jahresumsatz wurde auf 20,31 Milliarden TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,79 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.
