Hall of Fame Resort Entertainment Company Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hall of Fame Resort Entertainment Company Registered hat am 27.03.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 16,00 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 10,80 Millionen USD umgesetzt.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 7,920 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 17,24 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at