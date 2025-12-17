|
17.12.2025 06:31:28
Hall of Fame Resort Entertainment Company Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hall of Fame Resort Entertainment Company Registered hat am 15.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,18 USD gegenüber -0,720 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 5,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at

