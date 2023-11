Hall of Fame Resort Entertainment Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hall of Fame Resort Entertainment Company Registered gab am 14.11.2023 die Zahlen für das am 30.09.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde auf 8,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at