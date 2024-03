Hall of Fame Resort Entertainment Company Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hall of Fame Resort Entertainment Company Registered hat am 21.03.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 96,77 Prozent auf 6,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 11,360 USD sowie einen Umsatz von 23,48 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at