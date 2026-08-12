Halla: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Halla veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 278,69 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 106,16 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 445,59 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Halla einen Umsatz von 406,86 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at