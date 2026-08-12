|
12.08.2026 06:31:29
Halla: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Halla veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 278,69 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 106,16 KRW je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 445,59 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Halla einen Umsatz von 406,86 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!