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06.11.2026 06:31:28
Halla Climate Control gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Halla Climate Control hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 139,36 KRW. Im Vorjahresquartal waren 72,60 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,80 Prozent zurück. Hier wurden 2 656,93 Milliarden KRW gegenüber 2 705,70 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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