Halla Climate Control hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Halla Climate Control ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Halla Climate Control die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 204,93 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -510,900 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 2 702,51 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 535,62 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 63,11 KRW sowie einen Umsatz von 2 651,73 Milliarden KRW prognostiziert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 190,020 KRW gegenüber -590,670 KRW im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10 883,73 Milliarden KRW, während im Vorjahr 9 998,72 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 9,05 KRW belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 10 844,23 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at