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03.08.2026 06:31:29
Halla Climate Control hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Halla Climate Control hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 83,08 KRW. Im letzten Jahr hatte Halla Climate Control einen Gewinn von -21,510 KRW je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Halla Climate Control 2 875,25 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2 858,20 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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