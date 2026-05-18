Halla hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Halla veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2474,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 791,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 304,88 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 322,60 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at