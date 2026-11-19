Halla hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2161,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1333,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 336,76 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 315,23 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at