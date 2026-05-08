Halla mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Halla lud am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Halla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 78,99 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 40,71 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 384,62 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 324,90 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at