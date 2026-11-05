Halla präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Halla hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 275,55 KRW, nach 34,69 KRW im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Halla in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 471,66 Milliarden KRW im Vergleich zu 476,93 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at