Halla: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Halla hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 7,39 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -17,570 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,66 Prozent auf 532,05 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 433,77 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 188,95 KRW gegenüber 258,16 KRW je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 1 740,74 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 10,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 578,83 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 470,00 KRW je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 1 743,00 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at