Hallador Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hallador Energy hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 100,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 116,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at