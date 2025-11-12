Hallador Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hallador Energy hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hallador Energy ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Hallador Energy mit einem Umsatz von insgesamt 144,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 39,77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at