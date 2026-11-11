Hallador Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hallador Energy hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hallador Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 129,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 144,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at