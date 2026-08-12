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12.08.2026 06:31:29
Hallador Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hallador Energy hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,32 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hallador Energy ein EPS von 0,190 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 100,1 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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