23.04.2026 06:31:29

Halliburton: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Halliburton hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD gegenüber 0,240 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,40 Milliarden USD – eine Minderung von 0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,42 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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