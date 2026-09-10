Halliburton Aktie
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
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10.09.2026 14:39:01
Halliburton CFO Eric Carre Sells 24,777 Shares for $929,138
Eric Carre, EVP & Chief Financial Officer of Halliburton Company (NYSE:HAL), sold 24,777 shares of common stock on Aug. 31, 2026, according to a SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($37.50); post-transaction value based on Aug. 31, 2026, market close ($36.85).
Halliburton is a leading global oilfield services provider with approximately 46,000 employees and a market capitalization of $30.9 billion as of Aug. 31, 2026. The company maintains a competitive position through its integrated service offerings, technical expertise, and extensive geographic footprint, enabling it to address complex operational challenges across the energy sector.
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