Halliburton hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Halliburton hat am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 450,86 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Halliburton noch ein Gewinn pro Aktie von 315,90 ARS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,19 Prozent auf 8 050,60 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6 329,48 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at