Halliburton hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Halliburton lud am 20.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 374,96 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,29 ARS erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7 439,72 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8 553,53 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at