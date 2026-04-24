Halliburton legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Halliburton stellte am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 389,95 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 126,66 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Halliburton mit einem Umsatz von insgesamt 7 660,08 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5 717,82 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 33,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at