Halliburton: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Halliburton hat am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 28,87 Milliarden BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,23 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at