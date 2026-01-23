|
23.01.2026 06:31:28
Halliburton: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Halliburton hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 502,98 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Halliburton 349,78 ARS je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,00 Prozent auf 8 129,54 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5 606,42 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 947,60 ARS, nach 1295,68 ARS im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 28 028,77 Milliarden ARS gegenüber 21 009,24 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
