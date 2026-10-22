Halliburton stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Halliburton gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite hat Halliburton im vergangenen Quartal 29,30 Milliarden BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Halliburton 30,51 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at