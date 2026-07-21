Halliburton Aktie
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
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21.07.2026 20:58:13
Halliburton Stock Slides as Regional Pressure Squeezes Middle East Revenue
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