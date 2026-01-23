23.01.2026 06:31:28

Halliburton verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Halliburton äußerte sich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,81 Prozent zurück. Hier wurden 30,52 Milliarden BRL gegenüber 32,75 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,010 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatte Halliburton ein EPS von 0,020 BRL je Aktie vermeldet.

Halliburton hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 123,08 Milliarden BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 123,69 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

