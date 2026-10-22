Halliburton vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Halliburton veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,50 USD gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Halliburton mit einem Umsatz von insgesamt 5,70 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at