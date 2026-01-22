22.01.2026 06:31:28

Halliburton veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Halliburton hat am 21.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Mit einem EPS von 0,70 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Halliburton mit 0,700 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,66 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 5,61 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,551 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 5,41 Milliarden USD gelegen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,50 USD beziffert, während im Vorjahr 2,83 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 22,18 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 22,94 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 2,27 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 21,92 Milliarden USD, befunden.

Redaktion finanzen.at

