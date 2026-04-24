Halliburton: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Halliburton hat am 21.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig standen 28,39 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 10,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Halliburton 31,68 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at