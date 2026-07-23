Halliburton: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Halliburton präsentierte am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Halliburton 0,550 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,70 Prozent auf 5,71 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at