Hallmark Financial Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hallmark Financial Services äußerte sich am 13.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,180 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 78,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 93,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at