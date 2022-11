Hallmark Financial Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hallmark Financial Services hat am 15.11.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,130 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hallmark Financial Services ein EPS von 0,210 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 59,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at