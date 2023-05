Hallmark Financial Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hallmark Financial Services lud am 16.05.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,740 USD gegenüber -1,800 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 42,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 45,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at