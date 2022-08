Hallmark Financial Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hallmark Financial Services hat sich am 16.08.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,330 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hallmark Financial Services ein Ergebnis je Aktie von -0,190 USD vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 84,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at