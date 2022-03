Hallmark Financial Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hallmark Financial Services hat am 17.03.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,190 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 87,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,050 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Hallmark Financial Services -0,590 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 339,92 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 438,97 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,250 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 353,25 Millionen USD prognostiziert worden war.

