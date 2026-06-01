Hallmark Venture Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hallmark Venture Group hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at