halmek mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

halmek hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -22,73 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei halmek ein EPS von -20,130 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,35 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 95,40 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 57,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 33,81 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 33,93 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at