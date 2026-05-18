18.05.2026 06:31:29

halmek mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

halmek hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -22,73 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei halmek ein EPS von -20,130 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,35 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 95,40 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 57,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 33,81 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 33,93 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart schwächer. Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen