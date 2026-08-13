halmek: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

halmek hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 45,30 JPY gegenüber 36,85 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,55 Prozent auf 9,05 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte halmek 9,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at