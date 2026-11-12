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12.11.2026 06:31:28
halmek verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
halmek hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,27 JPY gegenüber 2,81 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,09 Prozent auf 7,25 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte halmek 7,40 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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