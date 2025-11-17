halmek: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

halmek hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 2,81 JPY. Im letzten Jahr hatte halmek einen Gewinn von -12,870 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat halmek in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,40 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,60 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at