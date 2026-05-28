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28.05.2026 06:31:29
Halmont Properties A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Halmont Properties A hat am 26.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 CAD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Halmont Properties A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Halmont Properties A mit einem Umsatz von insgesamt 8,9 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 44,50 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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