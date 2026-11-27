Halmont Properties A stellte am 25.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 6,7 Millionen CAD gegenüber 6,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at