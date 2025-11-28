Halmont Properties A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Halmont Properties A stellte am 26.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 CAD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Halmont Properties A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,4 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 4,5 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at